Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация
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Характеристики
Описание товара Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация
Радиоуправляемый конструктор от CADA представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля APE Supercar из 1823 деталей в масштабе 1/10. Автомобиль обладает высокой степенью детализации. Широкий аэродинамический воздухозаборник и двери-бабочки создают привлекательный дизайн. Заднее антикрыло и форма из шести частей придают футуристический внешний вид. Люк двигателя можно открыть с обеих сторон, как чехол на крыле насекомого. Независимая передняя и задняя подвеска, рулевое управление и двигатель V12 создают реалистичные ощущения от вождения. Левая и правая двери могут открываться по отдельности и запираться пружиной. Электрический модуль может быть добавлен для реализации функции дистанционного управления, что делает игру еще более увлекательной. Световой модуль можно использовать для освещения шести частей заднего фонаря, добавляя последний штрих к и без того впечатляющей конструкции. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
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