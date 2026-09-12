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Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация

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Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 1
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 2
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 3
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 4
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 5
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 6
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 7
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 8
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 9
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 10
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 11
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 12
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 13
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 14
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 15
Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 1
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 2
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 3
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 4
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 5
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 6
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 7
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 8
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 9
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 10
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 11
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 12
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 13
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 14
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 15
  • Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701001
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
1823 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х8
Вес, кг.
17.2

Описание товара Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация

Радиоуправляемый конструктор от CADA представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля APE Supercar из 1823 деталей в масштабе 1/10. Автомобиль обладает высокой степенью детализации. Широкий аэродинамический воздухозаборник и двери-бабочки создают привлекательный дизайн. Заднее антикрыло и форма из шести частей придают футуристический внешний вид. Люк двигателя можно открыть с обеих сторон, как чехол на крыле насекомого. Независимая передняя и задняя подвеска, рулевое управление и двигатель V12 создают реалистичные ощущения от вождения. Левая и правая двери могут открываться по отдельности и запираться пружиной. Электрический модуль может быть добавлен для реализации функции дистанционного управления, что делает игру еще более увлекательной. Световой модуль можно использовать для освещения шести частей заднего фонаря, добавляя последний штрих к и без того впечатляющей конструкции. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.

Отзывы о товаре Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
1823 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый конструктор от CADA представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля APE Supercar из 1823 деталей в масштабе 1/10. Автомобиль обладает высокой степенью детализации. Широкий аэродинамический воздухозаборник и двери-бабочки создают привлекательный дизайн. Заднее антикрыло и форма из шести частей придают футуристический внешний вид. Люк двигателя можно открыть с обеих сторон, как чехол на крыле насекомого. Независимая передняя и задняя подвеска, рулевое управление и двигатель V12 создают реалистичные ощущения от вождения. Левая и правая двери могут открываться по отдельности и запираться пружиной. Электрический модуль может быть добавлен для реализации функции дистанционного управления, что делает игру еще более увлекательной. Световой модуль можно использовать для освещения шести частей заднего фонаря, добавляя последний штрих к и без того впечатляющей конструкции. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор APE Super-Car (1823 детали) в коробке открывание дверей;размер авто 46,5х12см;доп.моторизация - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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