Top.Mail.Ru
Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Размеры в упаковке, см
35х30х30
Вес, кг.
9.5

Описание товара Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает

Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.

Отзывы о товаре Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Описание
Кукла выполнена из качественного пластика, волосы можно убирать в различные прически. Аксессуары разнообразят процесс игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пупс(30см) на стульчике с аксессуарами (6 предметов), в коро бке:бутылочка(2),нагрудник,тарелка,ложка,вилка;пьет-писает - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...