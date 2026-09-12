Top.Mail.Ru
Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки - фото 1
Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
33
  • Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки - фото 1
  • Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700980
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
33
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х10
Вес, г.
500

Описание товара Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки

Модная кукла Little Milly - замечательный подарок для девочки. Кукла станет настоящей подружкой и разделит с ребёнком самые важные моменты. Высота куклы - 33 см. Руки и ноги игрушки подвижные. Одежда легко снимается и надевается без помощи родителей, держится на липучках. Ребёнок сможет комбинировать образы разных кукол и придумывать собственные наряды. Каждая кукла носит длинные, блестящие волосы, с которыми можно создавать самые разные причёски. Куклу можно причёсывать и мыть. Отлично подходит для игры в ванной.

Отзывы о товаре Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
33
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Модная кукла Little Milly - замечательный подарок для девочки. Кукла станет настоящей подружкой и разделит с ребёнком самые важные моменты. Высота куклы - 33 см. Руки и ноги игрушки подвижные. Одежда легко снимается и надевается без помощи родителей, держится на липучках. Ребёнок сможет комбинировать образы разных кукол и придумывать собственные наряды. Каждая кукла носит длинные, блестящие волосы, с которыми можно создавать самые разные причёски. Куклу можно причёсывать и мыть. Отлично подходит для игры в ванной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла (33см) в меховой белой шапочке и цветочном платье в ко робке; блондинка,сетчатые колготки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...