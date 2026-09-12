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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700973
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186 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
глина, кукурузный крахмал
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х21
Вес, кг.
4
Описание товара Конструктор керамический "Пожарное депо" 186 деталей для детского творчества
Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс. Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство. Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребенок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
186 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
18
Материал
глина, кукурузный крахмал
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс. Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство. Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребенок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
Конструктор керамический "Пожарное депо" 186 деталей для детского творчества - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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