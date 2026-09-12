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Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация)

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Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 1
Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 2
Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 1
  • Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 2
  • Конструктор &quot;Экскаватор&quot; в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700972
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки экскаватора, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х24
Вес, г.
156

Описание товара Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация)

Конструктор с шуруповертом, отвертками и гайками - отличный подарок для ребенка. Набор позволит самостоятельно собрать машинку и играть с ней. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей.

Отзывы о товаре Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация)




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
детали для сборки экскаватора, шуруповерт, отвертка, аксессуары, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор с шуруповертом, отвертками и гайками - отличный подарок для ребенка. Набор позволит самостоятельно собрать машинку и играть с ней. Конструирование развивает логическое и образное мышление, наблюдательность и самостоятельность, а также моторику рук и ловкость пальцев. Игрушка красочно оформлена и изготовлена из качественного пластика с применением безопасных красителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Экскаватор" в коробке шуруповерт на батарейках,отвертка,камни (имитация) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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