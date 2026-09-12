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Конструктор 2в1 "Танк" 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор 2в1 "Танк" 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки

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Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 1
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 2
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 3
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 4
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 5
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 6
Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 1
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 2
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 3
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 4
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 5
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 6
  • Конструктор 2в1 &quot;Танк&quot; 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700960
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
930 дет. для сборки, 4 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х11х8
Вес, кг.
1.25

Описание товара Конструктор 2в1 "Танк" 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки

Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья.

Отзывы о товаре Конструктор 2в1 "Танк" 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
930 дет. для сборки, 4 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
14
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор 2в1 "Танк" 930 деталей в коробке 2 варианта сборки, 4 фигурки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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