Кукла (32см) Pretty с аксессуарами(10 предметов) в коробке браслет,зеркало,расческа,сумка,чемодан,тени,заколки,помада
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700955
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
32
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х6
Вес, г.
500
Описание товара Кукла (32см) Pretty с аксессуарами(10 предметов) в коробке браслет,зеркало,расческа,сумка,чемодан,тени,заколки,помада
Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков.
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
32
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игра с куклами не только развлекает, но и способствует развитию важнейших навыков: заботы, творческого мышления и мелкой моторики. Куклы становятся не просто игрушками, а настоящими помощниками в формировании эмоционального интеллекта и социальных навыков.
Кукла (32см) Pretty с аксессуарами(10 предметов) в коробке браслет,зеркало,расческа,сумка,чемодан,тени,заколки,помада - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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