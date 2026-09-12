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Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник

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Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 1
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 2
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 3
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 4
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 5
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 6
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 7
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 8
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 9
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 10
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 11
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 12
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 13
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 14
Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 1
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 2
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 3
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 4
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 5
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 6
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 7
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 8
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 9
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 10
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 11
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 12
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 13
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 14
  • Конструктор &quot;Полицейская машина&quot; 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700946
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
430 дет. для сборки, радиоуправляемая база в сборе, пульт управления, 3.6V 400mAh Ni-Cd, зарядное устройство USB-кабель, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник

Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technik прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic C51006W представляет собой набор для постройки полицейской машины на радиоуправлении и содержит 430 деталей. Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.

Отзывы о товаре Конструктор "Полицейская машина" 430 деталей на РУ в коробке открывающиеся двери,капот,багажник




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
430 дет. для сборки, радиоуправляемая база в сборе, пульт управления, 3.6V 400mAh Ni-Cd, зарядное устройство USB-кабель, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technik прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic C51006W представляет собой набор для постройки полицейской машины на радиоуправлении и содержит 430 деталей. Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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