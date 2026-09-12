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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700939
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Описание товара Набор "Семья" 29 см и 30 см с аксессуарами в коробке конверт,подушка,одеяло,туфли;2 расцветки
Набор Семья от DEFA - это игровой набор, который обязательно понравится девочкам. В комплекте представлены две куклы - папа и мама, а также аксессуары для сюжетно-ролевых игр. Куклы имеют высоту 29 и 30 см, что делает их удобными для игры и реалистичными. Они выполнены из качественного пластика и винила, что гарантирует долгий срок службы и безопасность для детей. Особенностью набора является наличие аксессуаров, которые помогут разнообразить игру и сделать ее еще более интересной и захватывающей. В комплекте вы найдете множество сюжетно-ролевых аксессуаров, которые помогут создать атмосферу реальной жизни. Набор Семья подходит для детей от 3 лет и старше. Это отличный подарок для девочек, которые любят играть в дочки-матери и создавать свои собственные истории. Выбирая набор Семья от DEFA, вы получаете качественный и интересный игровой набор, который поможет вашему ребенку развивать фантазию, воображение и социальные навыки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Набор Семья от DEFA - это игровой набор, который обязательно понравится девочкам. В комплекте представлены две куклы - папа и мама, а также аксессуары для сюжетно-ролевых игр. Куклы имеют высоту 29 и 30 см, что делает их удобными для игры и реалистичными. Они выполнены из качественного пластика и винила, что гарантирует долгий срок службы и безопасность для детей. Особенностью набора является наличие аксессуаров, которые помогут разнообразить игру и сделать ее еще более интересной и захватывающей. В комплекте вы найдете множество сюжетно-ролевых аксессуаров, которые помогут создать атмосферу реальной жизни. Набор Семья подходит для детей от 3 лет и старше. Это отличный подарок для девочек, которые любят играть в дочки-матери и создавать свои собственные истории. Выбирая набор Семья от DEFA, вы получаете качественный и интересный игровой набор, который поможет вашему ребенку развивать фантазию, воображение и социальные навыки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Набор "Семья" 29 см и 30 см с аксессуарами в коробке конверт,подушка,одеяло,туфли;2 расцветки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор "Семья" 29 см и 30 см с аксессуарами в коробке конверт,подушка,одеяло,туфли;2 расцветки