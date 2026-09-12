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Конструктор "Трамвай в центре города" 347 деталей в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Трамвай в центре города" 347 деталей в коробке

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Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 4
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 5
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 6
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 7
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 8
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 9
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 10
Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 4
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 5
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 6
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 7
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 8
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 9
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 10
  • Конструктор &quot;Трамвай в центре города&quot; 347 деталей в коробке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700938
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
347 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х17х7
Вес, г.
700

Описание товара Конструктор "Трамвай в центре города" 347 деталей в коробке

Конструктор Sluban Трамвай входит в новую линейку конструкторов Розовая мечта. Насладитесь красотой фестиваля сакуры и прокатитесь в очаровательном ретро-трамвайчике!. Из деталей конструктора ребёнок сможет построить модель трамвая. В набор входят фигурки персонажей и декорации. Конструктор поможет развить мелкую моторику, образное мышление, усидчивость, внимательность.

Отзывы о товаре Конструктор "Трамвай в центре города" 347 деталей в коробке




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
347 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Трамвай входит в новую линейку конструкторов Розовая мечта. Насладитесь красотой фестиваля сакуры и прокатитесь в очаровательном ретро-трамвайчике!. Из деталей конструктора ребёнок сможет построить модель трамвая. В набор входят фигурки персонажей и декорации. Конструктор поможет развить мелкую моторику, образное мышление, усидчивость, внимательность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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