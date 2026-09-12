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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700930
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267 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х6
Вес, г.
550
Описание товара Конструктор "Внедорожник Монстр" 267 деталей инерционный в коробке
Конструктор Sluban Монстр Трак послужит отличным подарком юным механикам. Детализованный внедорожник сможет не только украсить комнату, но и послужит прекрасной игровой машинкой с инерционным механизмом. Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
267 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Монстр Трак послужит отличным подарком юным механикам. Детализованный внедорожник сможет не только украсить комнату, но и послужит прекрасной игровой машинкой с инерционным механизмом. Конструктор предназначен для детей от 6 лет и старше. Он развивает логику и мышление, а также моторику и ловкость. Набор выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его долговечность и безопасность для детей. Разноцветный дизайн и различные тематики делают его привлекательным для девочек и мальчиков. Конструктор SLUBAN - это отличный выбор для тех, кто хочет подарить своему ребенку возможность развивать свои навыки и воображение, собирая различные модели сюжетных игр!
Конструктор "Внедорожник Монстр" 267 деталей инерционный в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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