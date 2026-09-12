Конструктор "Макси"-"Веселая принцесса" 50 деталей (в коробк
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
50 дет. для сборки, 2 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х10
Вес, г.
793
Описание товара Конструктор "Макси"-"Веселая принцесса" 50 деталей (в коробк
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для творческого развития детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования. В процессе игры с конструктором у ребёнка развиваются фантазия, воображение, желание придумывать истории и сюжетные линии. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий насыщенный цвет, а детали округлой формы безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
50 дет. для сборки, 2 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для творческого развития детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования. В процессе игры с конструктором у ребёнка развиваются фантазия, воображение, желание придумывать истории и сюжетные линии. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий насыщенный цвет, а детали округлой формы безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры.
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