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Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция

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Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 1
Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 2
Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 3
Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 4
Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 1
  • Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 2
  • Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 3
  • Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 4
  • Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700922
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
детали конструктора, отвертка, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х11
Вес, г.
430

Описание товара Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция

Конструктор Tyrannosaurus - это динозавр, броня которого выполнена из самых прочных материалов. Следуйте инструкции и соедините части яиц динозавров, чтобы завершить сборку тираннозавра. В каждом наборе есть уникальная отвертка для легкой сборки - какая попадется тебеx. Конструктор оснащен звуковыми и световыми эффектами.

Отзывы о товаре Сборная игрушка-конструктор TYRANNOSAURUS (свет,звук) в коро бке 3 яйца,болты,инструкция




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
детали конструктора, отвертка, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Tyrannosaurus - это динозавр, броня которого выполнена из самых прочных материалов. Следуйте инструкции и соедините части яиц динозавров, чтобы завершить сборку тираннозавра. В каждом наборе есть уникальная отвертка для легкой сборки - какая попадется тебеx. Конструктор оснащен звуковыми и световыми эффектами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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