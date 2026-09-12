Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
44
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700915
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Описание товара Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами: развивающая игра для девочек. Эта кукла высотой 44 см станет отличным подарком для девочек в возрасте от 5 до 9 лет. Разноцветный пластик, из которого изготовлена кукла, делает ее приятной на ощупь и безопасной для детей. Кукла поставляется с набором одежды и аксессуаров, включая два платья, плойку, расческу и утюжок для волос. Это позволяет девочкам развивать свои навыки одевания и ухода за волосами, а также создавать различные образы для своей куклы. Развивающие функции. Игра с куклой способствует развитию мелкой моторики, фантазии и творческих способностей у девочек. Это также помогает развивать социальные навыки, такие как забота о других и умение делиться. Выбирая эту куклу, вы делаете отличный выбор для развития и развлечения вашего ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами: развивающая игра для девочек. Эта кукла высотой 44 см станет отличным подарком для девочек в возрасте от 5 до 9 лет. Разноцветный пластик, из которого изготовлена кукла, делает ее приятной на ощупь и безопасной для детей. Кукла поставляется с набором одежды и аксессуаров, включая два платья, плойку, расческу и утюжок для волос. Это позволяет девочкам развивать свои навыки одевания и ухода за волосами, а также создавать различные образы для своей куклы. Развивающие функции. Игра с куклой способствует развитию мелкой моторики, фантазии и творческих способностей у девочек. Это также помогает развивать социальные навыки, такие как забота о других и умение делиться. Выбирая эту куклу, вы делаете отличный выбор для развития и развлечения вашего ребенка. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кукла 44 см с набором одежды и аксессуарами:2 платья,плойка, расческа,утюжок для волос 2 вида в ассортименте белое/желтое