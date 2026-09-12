Кукла 30 см с набором одежды и аксессуарами:брюки,футболка, кроссовки,каска,оружие 2 вида в ассортименте в блистере
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х8
Вес, г.
150
Описание товара Кукла 30 см с набором одежды и аксессуарами:брюки,футболка, кроссовки,каска,оружие 2 вида в ассортименте в блистере
Кукла Defa Kevin «Защитник» с шарнирными руками представлена в ассортименте. Юноша одет в брюки и куртку, выполненные в камуфляжной расцветке. В наборе прилагается сменный комплект одежды, а также игрушечные аксессуары. Высота игрушки составляет 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Кукла Defa Kevin «Защитник» с шарнирными руками представлена в ассортименте. Юноша одет в брюки и куртку, выполненные в камуфляжной расцветке. В наборе прилагается сменный комплект одежды, а также игрушечные аксессуары. Высота игрушки составляет 30 см. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла 30 см с набором одежды и аксессуарами:брюки,футболка, кроссовки,каска,оружие 2 вида в ассортименте в блистере - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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