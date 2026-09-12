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Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия

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Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 1
Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 2
Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 3
Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 4
Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
  • Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 1
  • Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 2
  • Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 3
  • Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 4
  • Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700912
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х14
Вес, г.
250

Описание товара Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия

Наверное, каждая девочка любит играть в куклы. Ведь это так интересно придумывать сюжет, менять кукле наряды, придумывать причёски, собираться с подружками и играть всем вместе! Главное преимущество набора карета, оснащённая световыми и звуковыми эффектами. Внутрь кареты помещается кукла классического размера, в неё запряжен большой единорог.

Отзывы о товаре Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Наверное, каждая девочка любит играть в куклы. Ведь это так интересно придумывать сюжет, менять кукле наряды, придумывать причёски, собираться с подружками и играть всем вместе! Главное преимущество набора карета, оснащённая световыми и звуковыми эффектами. Внутрь кареты помещается кукла классического размера, в неё запряжен большой единорог.
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Доставка
Отзывы


Принцесса 29 см с каретой (свет,звук) и лошадкой-единорогом в коробке;звуки колокольчиков,мелодия - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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