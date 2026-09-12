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Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор.

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Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 1
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 2
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 3
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 4
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 5
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 6
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 7
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 8
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 9
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 10
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 11
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 12
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 13
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 14
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 15
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 16
Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 1
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 2
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 3
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 4
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 5
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 6
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 7
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 8
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 9
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 10
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 11
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 12
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 13
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 14
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 15
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 16
  • Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700908
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х9
Вес, кг.
1

Описание товара Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор.

Очаровательная кукла Defa Lucy из игрового набора Ванная как раз может стать таким сюрпризом. Куколка одета в розовый атласный халатик с белыми вставками. В комплекте прилагается сменный комплект одежды: шорты и футболка, а также дополнительные аксессуары: ванночка, полотенце, расческа и 2 муляжа моющих средств.

Отзывы о товаре Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Очаровательная кукла Defa Lucy из игрового набора Ванная как раз может стать таким сюрпризом. Куколка одета в розовый атласный халатик с белыми вставками. В комплекте прилагается сменный комплект одежды: шорты и футболка, а также дополнительные аксессуары: ванночка, полотенце, расческа и 2 муляжа моющих средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла 29 см и ванная комната с аксессуарами:расческа,шампуни полотенце,шорты,футболка,розовый/голубой халат;2 вида в кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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