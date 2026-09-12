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Конструктор "Двухглавый дракон" (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Двухглавый дракон" (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня

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Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 1
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 2
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 3
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 4
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 5
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 6
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 7
Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 1
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 2
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 3
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 4
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 5
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 6
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 7
  • Конструктор &quot;Двухглавый дракон&quot; (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700903
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
пластик
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х7х7
Вес, г.
550

Описание товара Конструктор "Двухглавый дракон" (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня

Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Конструктор "Двухглавый дракон" (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
детали для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
пластик
Минимальный возраст
5
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Двухглавый дракон" (свет,звук) в коробке с отверткой;ходит;подсветка гребня - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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