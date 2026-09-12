Top.Mail.Ru
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 1
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 2
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 3
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 4
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 5
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 6
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 7
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 8
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 9
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 10
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 11
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 12
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 13
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 14
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 15
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 16
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 17
Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 1
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 2
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 3
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 4
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 5
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 6
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 7
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 8
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 9
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 10
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 11
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 12
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 13
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 14
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 15
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 16
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 17
  • Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700902
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
432 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, металл
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х9
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см

Радиоуправляемый конструктор представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Blade из 432 деталей. Автомобиль обладает высокой степенью детализации и стильным дизайном, проработанными кабиной, решеткой радиатора, передними и задними огнями. Дети могут одновременно испытать радость сборки конструктора и гонок с дистанционным управлением. Плотная и прочная конструкция автомобиля гарантирует, что он не развалится в случае столкновения. Светодиодными фарами и задними огнями можно управлять с помощью приложения и пульта дистанционного управления. Используя режим программирования, приложение может автоматизировать функции автомобиля с помощью предварительно отредактированной программы. Режим гироскопа приложения использует датчик гравитации телефона для управления движением автомобиля. Режим пути приложения позволяет транспортному средству следовать по заданному пути для выполнения соответствующих движений. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.

Отзывы о товаре Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
432 дет. для сборки, 1 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, металл
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый конструктор представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Blade из 432 деталей. Автомобиль обладает высокой степенью детализации и стильным дизайном, проработанными кабиной, решеткой радиатора, передними и задними огнями. Дети могут одновременно испытать радость сборки конструктора и гонок с дистанционным управлением. Плотная и прочная конструкция автомобиля гарантирует, что он не развалится в случае столкновения. Светодиодными фарами и задними огнями можно управлять с помощью приложения и пульта дистанционного управления. Используя режим программирования, приложение может автоматизировать функции автомобиля с помощью предварительно отредактированной программы. Режим гироскопа приложения использует датчик гравитации телефона для управления движением автомобиля. Режим пути приложения позволяет транспортному средству следовать по заданному пути для выполнения соответствующих движений. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...