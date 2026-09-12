Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конструктор Blade (432 детали) на РУ (свет) в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 31,5х8,5см
Радиоуправляемый конструктор представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля Blade из 432 деталей. Автомобиль обладает высокой степенью детализации и стильным дизайном, проработанными кабиной, решеткой радиатора, передними и задними огнями. Дети могут одновременно испытать радость сборки конструктора и гонок с дистанционным управлением. Плотная и прочная конструкция автомобиля гарантирует, что он не развалится в случае столкновения. Светодиодными фарами и задними огнями можно управлять с помощью приложения и пульта дистанционного управления. Используя режим программирования, приложение может автоматизировать функции автомобиля с помощью предварительно отредактированной программы. Режим гироскопа приложения использует датчик гравитации телефона для управления движением автомобиля. Режим пути приложения позволяет транспортному средству следовать по заданному пути для выполнения соответствующих движений. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Данный конструктор является аналогом Лего и не уступает по качеству. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
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