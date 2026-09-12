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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700901
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427 дет. для сборки, аккумулятор, пульт управления, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, металл
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х30
Вес, г.
990
Описание товара Конструктор GT Sport Car (427 деталей) на РУ (свет)в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 32х8,5см
Радиоуправляемый конструктор представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля GT Sport Car из 427 деталей. Автомобиль обладает высокой степенью детализации и стильным дизайном. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
427 дет. для сборки, аккумулятор, пульт управления, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик, металл
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый конструктор представляет собой набор для постройки спортивного автомобиля GT Sport Car из 427 деталей. Автомобиль обладает высокой степенью детализации и стильным дизайном. Конструкторы – одни из самых полезных детских игр. Они развивают логическое и пространственное мышление, мелкую моторику, навыки инженерии и проектирования, интерес к наукам и фантазию. Конструкторы CaDa отличаются прекрасной собираемостью, прочностью и технологичностью готовой модели. Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная модель не развалится во время игры. Удобная инструкция и разная форма элементов помогают сделать процесс сборки интересным, но не сложным. Неограниченное количество часов увлекательной и интересной игры подарит эта игрушка вашему ребёнку.
Конструктор GT Sport Car (427 деталей) на РУ (свет)в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 32х8,5см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор GT Sport Car (427 деталей) на РУ (свет)в коробке управление пультом и смартфоном;размер авто 32х8,5см