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Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое

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Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 1
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 2
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 3
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 4
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 5
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 6
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 7
Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Световые эффекты
есть
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 1
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 2
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 3
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 4
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 5
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 6
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 7
  • Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700896
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Световые эффекты
есть
Комплектация
кукла, одежда, волшебная палочка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х9
Вес, г.
458

Описание товара Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое

Кукла Defa Lucy «Принцесса с волшебной палочкой» будет отличным дополнением коллекции кукол ребенка, непременно понравится любой девочке и завоюет ее любовь с первого взгляда. Кукла-принцесса одета в восхитительное, атласное, длинное, по-настоящему королевское платье, на ее голове красуется корона. Ее длинные, шелковистые, светлые волосы аккуратно собраны в прическу. При желании девочка сможет их расчесывать, менять причёски. Руки и ноги куклы имеют шарнирные соединения в области плеч и бёдер, благодаря которым их можно поднимать вверх-вниз, голова также подвижна. Это позволит во время игры придавать кукле различные позы. Дополняет набор волшебная палочка со светящимся наконечником. Играя с куклой, девочка будет разыграть интересные сценки, придумывать игровые сюжеты, развивать свою фантазию, любознательность, ответственность, навыки общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.

Отзывы о товаре Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Световые эффекты
есть
Комплектация
кукла, одежда, волшебная палочка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Defa Lucy «Принцесса с волшебной палочкой» будет отличным дополнением коллекции кукол ребенка, непременно понравится любой девочке и завоюет ее любовь с первого взгляда. Кукла-принцесса одета в восхитительное, атласное, длинное, по-настоящему королевское платье, на ее голове красуется корона. Ее длинные, шелковистые, светлые волосы аккуратно собраны в прическу. При желании девочка сможет их расчесывать, менять причёски. Руки и ноги куклы имеют шарнирные соединения в области плеч и бёдер, благодаря которым их можно поднимать вверх-вниз, голова также подвижна. Это позволит во время игры придавать кукле различные позы. Дополняет набор волшебная палочка со светящимся наконечником. Играя с куклой, девочка будет разыграть интересные сценки, придумывать игровые сюжеты, развивать свою фантазию, любознательность, ответственность, навыки общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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