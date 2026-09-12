Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кукла 29 см с волшебной палочкой (свет) в коробке 3 вида в ассортименте платье розовое/голубое/сиреневое
Кукла Defa Lucy «Принцесса с волшебной палочкой» будет отличным дополнением коллекции кукол ребенка, непременно понравится любой девочке и завоюет ее любовь с первого взгляда. Кукла-принцесса одета в восхитительное, атласное, длинное, по-настоящему королевское платье, на ее голове красуется корона. Ее длинные, шелковистые, светлые волосы аккуратно собраны в прическу. При желании девочка сможет их расчесывать, менять причёски. Руки и ноги куклы имеют шарнирные соединения в области плеч и бёдер, благодаря которым их можно поднимать вверх-вниз, голова также подвижна. Это позволит во время игры придавать кукле различные позы. Дополняет набор волшебная палочка со светящимся наконечником. Играя с куклой, девочка будет разыграть интересные сценки, придумывать игровые сюжеты, развивать свою фантазию, любознательность, ответственность, навыки общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
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