Конструктор "Машина Внедорожник" в коробке со светом,звуком
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
80 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Конструктор "Машина Внедорожник" в коробке со светом,звуком
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
80 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
для мальчиков
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Конструктор является одной из самых полезных игрушек для развития мелкой моторики, аккуратности, усидчивости, объемного мышления — самого сложного вида мыслительного процесса. Каждый раз, создавая интересные и замысловатые конструкции, ребенок будет в восторге.
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