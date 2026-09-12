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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
34
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700883
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Описание товара Кукла (34см) на батарейках(звук) в юбке с люрексом в рюкзаке блуза в цветочек,белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз+песня
Куколка Алина представлена в прозрачном рюкзачке, который удобно брать с собой. При желании туда можно положить и другие игрушки. Кукла имеет мягкие подвижные резиновые ручки и ножки, голова поворачивается. У куколки густые, длинные волосы, девочке понравится экспериментировать с разными прическами для Алины. Тельце сделано из пластика, в центре животика встроен звуковой чип, для активации которого нужно вытащить сначала сам звуковой модуль, потом заглушку на батарейках. Работает от 3х батареек LR44, которые входят в комплект. Рост куколки 33 см. Ножки и ручки не гнутся, только двигаются. Куколка произносит следующие фразы: Привет, как делаx Давай поиграем вместе! Пойдем вместе на прогулкуx Давай поцелуемсяx (смеется) Я тебя люблю! Давай вместе пить чай со сладостями! У тебя есть пирожныеx Может быть посмотрим вместе мультфильмx Мне никогда не бывает скучно с тобой! Песня: Дорогая мамочка, нет тебя милей.
Куколка Алина представлена в прозрачном рюкзачке, который удобно брать с собой. При желании туда можно положить и другие игрушки. Кукла имеет мягкие подвижные резиновые ручки и ножки, голова поворачивается. У куколки густые, длинные волосы, девочке понравится экспериментировать с разными прическами для Алины. Тельце сделано из пластика, в центре животика встроен звуковой чип, для активации которого нужно вытащить сначала сам звуковой модуль, потом заглушку на батарейках. Работает от 3х батареек LR44, которые входят в комплект. Рост куколки 33 см. Ножки и ручки не гнутся, только двигаются. Куколка произносит следующие фразы: Привет, как делаx Давай поиграем вместе! Пойдем вместе на прогулкуx Давай поцелуемсяx (смеется) Я тебя люблю! Давай вместе пить чай со сладостями! У тебя есть пирожныеx Может быть посмотрим вместе мультфильмx Мне никогда не бывает скучно с тобой! Песня: Дорогая мамочка, нет тебя милей.
Кукла (34см) на батарейках(звук) в юбке с люрексом в рюкзаке блуза в цветочек,белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз+песня - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Кукла (34см) на батарейках(звук) в юбке с люрексом в рюкзаке блуза в цветочек,белые бриджи;блондинка/шатенка;8 фраз+песня