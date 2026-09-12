Кукла "Младенец Егорка №2" 56 см мягконабивная озвученная (глаза закрываются)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
56
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
56
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х56х17
Вес, кг.
1
Описание товара Кукла "Младенец Егорка №2" 56 см мягконабивная озвученная (глаза закрываются)
Кукла Младенец Егорка непременно привлечет внимание девочек своим внешним видом. Игрушка выглядит очень реалистично. Игрушечный младенец одет в стильную курточку, модные брюки и шапочку. Играя с данной куклой, девочки смогут ухаживать за ней, как за настоящими ребенком, а также научатся проявлять заботу и внимательность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
56
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Кукла Младенец Егорка непременно привлечет внимание девочек своим внешним видом. Игрушка выглядит очень реалистично. Игрушечный младенец одет в стильную курточку, модные брюки и шапочку. Играя с данной куклой, девочки смогут ухаживать за ней, как за настоящими ребенком, а также научатся проявлять заботу и внимательность.
Кукла "Младенец Егорка №2" 56 см мягконабивная озвученная (глаза закрываются) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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