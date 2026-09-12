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Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами

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Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 1
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 2
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 3
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 4
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 5
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 6
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 7
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 8
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 9
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 1
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 2
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 3
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 4
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 5
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 6
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 7
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 8
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 9
  • Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700871
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, г.
410

Описание товара Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами

Очаровательная куколка Stefanie порадует малышку и доставит ей много удовольствия. Кукла выглядит очень мило: она обладает большими выразительными глазами голубого цвета, роскошными волосами и милой улыбкой. Игрушка выглядит очень мило в своем платье. Волосы куколки можно будет расчесывать и собирать в различные прически - это предоставит ребенку возможность для проведения интересных творческих экспериментов. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Вместе с куклами девочки могут фантазировать и придумывать еще больше игр, раскрывая свою неповторимую индивидуальность и развивая социальные навыки.

Отзывы о товаре Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Очаровательная куколка Stefanie порадует малышку и доставит ей много удовольствия. Кукла выглядит очень мило: она обладает большими выразительными глазами голубого цвета, роскошными волосами и милой улыбкой. Игрушка выглядит очень мило в своем платье. Волосы куколки можно будет расчесывать и собирать в различные прически - это предоставит ребенку возможность для проведения интересных творческих экспериментов. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Вместе с куклами девочки могут фантазировать и придумывать еще больше игр, раскрывая свою неповторимую индивидуальность и развивая социальные навыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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