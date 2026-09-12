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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700871
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Описание товара Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами
Очаровательная куколка Stefanie порадует малышку и доставит ей много удовольствия. Кукла выглядит очень мило: она обладает большими выразительными глазами голубого цвета, роскошными волосами и милой улыбкой. Игрушка выглядит очень мило в своем платье. Волосы куколки можно будет расчесывать и собирать в различные прически - это предоставит ребенку возможность для проведения интересных творческих экспериментов. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Вместе с куклами девочки могут фантазировать и придумывать еще больше игр, раскрывая свою неповторимую индивидуальность и развивая социальные навыки.
Очаровательная куколка Stefanie порадует малышку и доставит ей много удовольствия. Кукла выглядит очень мило: она обладает большими выразительными глазами голубого цвета, роскошными волосами и милой улыбкой. Игрушка выглядит очень мило в своем платье. Волосы куколки можно будет расчесывать и собирать в различные прически - это предоставит ребенку возможность для проведения интересных творческих экспериментов. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Вместе с куклами девочки могут фантазировать и придумывать еще больше игр, раскрывая свою неповторимую индивидуальность и развивая социальные навыки.
Кукла(30см) Stefanie с аксессуарами в коробке с расческой ;в розовом платье с ежами - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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