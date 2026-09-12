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Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная

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Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 1
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 2
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 3
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 4
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 5
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 6
Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
28
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 1
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 2
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 3
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 4
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 5
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 6
  • Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700862
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
28
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х18
Вес, г.
400

Описание товара Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная

Размер куклы - 29 см. Волосы можно расчесывать. Подвижные руки и ноги, сгибаются в суставах. Есть аксессуары.

Отзывы о товаре Кукла-фея (28см) в зеленом платье с подсолнухом в коробке шарнирная




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
28
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Размер куклы - 29 см. Волосы можно расчесывать. Подвижные руки и ноги, сгибаются в суставах. Есть аксессуары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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