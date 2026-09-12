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Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор

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Конструктор &quot;Транспорт&quot;(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700839
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
30-60 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
5
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х16
Вес, г.
280

Описание товара Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор

Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.

Отзывы о товаре Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор




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Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
30-60 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
5
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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