Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700839
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
30-60 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
5
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х16
Вес, г.
280
Описание товара Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 5 лет
Комплектация
30-60 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
5
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Конструктор способставует тренировке мелкой моторики, развивает логическое и творческое мышление ребенка. Материалы изготовления деталей конструктора безопасны для детского здоровья. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Конструктор "Транспорт"(30-60 дет.),4 вида,металл в коробке самолет/спорткар/мотоцикл/экскаватор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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