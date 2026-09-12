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Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб

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Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 1
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 2
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 3
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 4
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 5
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 6
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 7
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 8
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 9
Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 1
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 2
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 3
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 4
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 5
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 6
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 7
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 8
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 9
  • Конструктор &quot;Макси&quot;-&quot;Строительная фирма&quot; 66 деталей (в короб - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700827
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
66 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб

Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества, тем самым постепенно развивая воображение. Вы заметите, как в процессе игры с конструктором у вашего ребёнка будет развиваться фантазия. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры. Обучают основам моделирования и конструирования. Тренируют интеллектуальные возможности: усидчивость, внимательность и целеустремлённость. Развивают воображение и творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. Конструктор Макси-Строительная фирма познакомит малыша с увлекательной профессией строителей, позволяя придумывать различные игровые сценарии. В набор входит 66 элементов конструктора.

Отзывы о товаре Конструктор "Макси"-"Строительная фирма" 66 деталей (в короб




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
66 дет. для сборки, 3 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конструкторов Полесье Макси разработана специально для детей. Привлекательная форма элементов, яркие цвета и простая геометрия способствуют развитию практических навыков конструирования и творчества, тем самым постепенно развивая воображение. Вы заметите, как в процессе игры с конструктором у вашего ребёнка будет развиваться фантазия. Конструктор устойчив к износу и воздействию высоких температур. Элементы имеют яркий и насыщенный цвет. Детали не имеют острых углов и безопасны для игры. Конструктор подходит для одиночной и коллективной игры. Обучают основам моделирования и конструирования. Тренируют интеллектуальные возможности: усидчивость, внимательность и целеустремлённость. Развивают воображение и творческие способности, пространственное и ассоциативное мышление. Конструктор Макси-Строительная фирма познакомит малыша с увлекательной профессией строителей, позволяя придумывать различные игровые сценарии. В набор входит 66 элементов конструктора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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