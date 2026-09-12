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Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье

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Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 1
Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 2
Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 3
Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 4
Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 5
Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Высота, см
24
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 1
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 2
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 3
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 4
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 5
  • Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700825
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
24
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х22
Вес, кг.
1.18

Описание товара Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье

Очаровательные пупсики - отличный сюрприз для девочки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.

Отзывы о товаре Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
24
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Очаровательные пупсики - отличный сюрприз для девочки. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пупс (24см) в шапочке,3 вида, в коробке в сером кобинезоне/в бежевом комбинезоне/в пудровом платье - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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