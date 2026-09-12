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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700822
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Описание товара Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке
Конструктор Sluban из серии «Полиция» позволит ребенку собственными руками собрать модель штурмового внедорожника. В комплекте представлены 2 полицейских спец назначения и 1 дерзкий преступник на квадроцикле. Представленный набор расширяет границы воображения и подарит невероятные эмоции Вашему ребенку в ходе игры. Пистолет злоумышленника стреляет пластиковой пулей при нажатии на специальную кнопку. Простое и надежное соединение деталей разных размеров и форм между собой обеспечат специальные крепления. Во время игры ребенок сможет задействовать свою фантазию и придумать интересные сценарии. В процессе сборки и игры с готовой моделью юный конструктор будет развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимательность и усидчивость.
Конструктор Sluban из серии «Полиция» позволит ребенку собственными руками собрать модель штурмового внедорожника. В комплекте представлены 2 полицейских спец назначения и 1 дерзкий преступник на квадроцикле. Представленный набор расширяет границы воображения и подарит невероятные эмоции Вашему ребенку в ходе игры. Пистолет злоумышленника стреляет пластиковой пулей при нажатии на специальную кнопку. Простое и надежное соединение деталей разных размеров и форм между собой обеспечат специальные крепления. Во время игры ребенок сможет задействовать свою фантазию и придумать интересные сценарии. В процессе сборки и игры с готовой моделью юный конструктор будет развивать мелкую моторику рук, пространственное мышление, внимательность и усидчивость.
Конструктор "Полиция.Внедорожник-штурмовик" 293 детали в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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