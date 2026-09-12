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Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере)

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Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 1
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 2
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 3
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 4
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 5
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 6
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 7
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 8
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 9
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 10
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 11
Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 1
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 2
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 3
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 4
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 5
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 6
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 7
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 8
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 9
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 10
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 11
  • Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700820
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Характеристики

Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
40 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х6
Вес, г.
380

Описание товара Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере)

Магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками - это отличный выбор для развития мелкой моторики, логического мышления и творческих способностей вашего ребенка. В комплекте также идут наклейки, которые помогут сделать игру еще более интересной и увлекательной. Конструктор состоит из до 15 деталей, что позволяет ребенку создавать различные конструкции и экспериментировать с формами. Магнитный принцип действия обеспечивает надежное соединение деталей, что делает игру безопасной и интересной. В комплекте с конструктором идут 7 магнитных шариков, которые можно использовать для создания различных игровых сценариев. Это позволяет развивать координацию движений и пространственное мышление ребенка. Наклейки, входящие в комплект, добавляют в игру элемент творчества и помогают сделать процесс более увлекательным. Они могут быть использованы для украшения созданных конструкций или для создания собственных уникальных изображений. Выбирая магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками, вы делаете отличный подарок для своего ребенка, который поможет ему развивать свои навыки и творческие способности.

Отзывы о товаре Конструктор магнитный 40 деталей,7 шариков,наклейки (в контейнере)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NO NAME
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
40 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками - это отличный выбор для развития мелкой моторики, логического мышления и творческих способностей вашего ребенка. В комплекте также идут наклейки, которые помогут сделать игру еще более интересной и увлекательной. Конструктор состоит из до 15 деталей, что позволяет ребенку создавать различные конструкции и экспериментировать с формами. Магнитный принцип действия обеспечивает надежное соединение деталей, что делает игру безопасной и интересной. В комплекте с конструктором идут 7 магнитных шариков, которые можно использовать для создания различных игровых сценариев. Это позволяет развивать координацию движений и пространственное мышление ребенка. Наклейки, входящие в комплект, добавляют в игру элемент творчества и помогают сделать процесс более увлекательным. Они могут быть использованы для украшения созданных конструкций или для создания собственных уникальных изображений. Выбирая магнитный конструктор с 40 деталями и 7 шариками, вы делаете отличный подарок для своего ребенка, который поможет ему развивать свои навыки и творческие способности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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