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Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая

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Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 1
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 2
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 3
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 4
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 5
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 6
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 7
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 8
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 9
Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 1
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 2
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 3
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 4
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 5
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 6
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 7
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 8
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 9
  • Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700795
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
460

Описание товара Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая

Мальчик в костюме народов Севера станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями северного народа. Костюм народа Севера максимально приближен к национальному наряду северян. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит национальная шубка с капюшоном, пушистые варежки и валенки, черный пояс, светлые штанишки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в костюме народа Севера подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями северного народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла Мальчик в костюме народов Севера Весна, 30 см пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мальчик в костюме народов Севера станет замечательным другом для вашего ребенка. В увлекательно-игровой форме ребенок познакомиться с обычаями и традициями северного народа. Костюм народа Севера максимально приближен к национальному наряду северян. В одежде присутствуют стилизованные элементы народного костюма. В комплект одежды входит национальная шубка с капюшоном, пушистые варежки и валенки, черный пояс, светлые штанишки. Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Мальчик в костюме народа Севера подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями северного народа. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.
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Отзывы


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