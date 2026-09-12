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Кукла "Принцесса" 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла "Принцесса" 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое

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Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 1
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 2
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 3
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 4
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 5
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 6
Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 1
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 2
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 3
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 4
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 5
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 6
  • Кукла &quot;Принцесса&quot; 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700786
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х13
Вес, г.
238

Описание товара Кукла "Принцесса" 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое

Кукла Defa куколка известна на весь мир своими забавными щечками и смешной улыбкой. В данном наборе кукла вместе с аксессуарами. Куколку можно причёсывать расческой из комплекта, и создавать различные причёски. В наборе с куклой находится маленькая стильная сумочка, изящные туфельки, прекрасно дополняющие наряд принцессы и расчёска, чтобы причёска куколки всегда была красивой. Собери всю коллекцию забавных модниц. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла "Принцесса" 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Defa куколка известна на весь мир своими забавными щечками и смешной улыбкой. В данном наборе кукла вместе с аксессуарами. Куколку можно причёсывать расческой из комплекта, и создавать различные причёски. В наборе с куклой находится маленькая стильная сумочка, изящные туфельки, прекрасно дополняющие наряд принцессы и расчёска, чтобы причёска куколки всегда была красивой. Собери всю коллекцию забавных модниц. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла "Принцесса" 29 см с аксессуарами в коробке в ассортим. сумочка,туфельки,расческа;платье белое/розовое/голубое - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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