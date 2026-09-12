Кукла-невеста (29см) с букетом, 3 вида, в коробке платье бирюзовое/коралловое/молочное
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х13
Вес, г.
220
Описание товара Кукла-невеста (29см) с букетом, 3 вида, в коробке платье бирюзовое/коралловое/молочное
Куклы бренда Defa (Дефа) почти ничем не отличаются от кукол Барби по яркости образов, но они представлены по более демократичной цене. На этот раз кукла Люси стала подружкой невесты! Посмотри, ее платье похоже на свадебное, но оно не белое а яркого цвета - зеленого или красного. А вот и сама невеста - в роскошном белом свадебном платье - глаз не отвести! Собери всю коллекцию кукол для яркой свадебной церемонии. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Куклы бренда Defa (Дефа) почти ничем не отличаются от кукол Барби по яркости образов, но они представлены по более демократичной цене. На этот раз кукла Люси стала подружкой невесты! Посмотри, ее платье похоже на свадебное, но оно не белое а яркого цвета - зеленого или красного. А вот и сама невеста - в роскошном белом свадебном платье - глаз не отвести! Собери всю коллекцию кукол для яркой свадебной церемонии. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Кукла-невеста (29см) с букетом, 3 вида, в коробке платье бирюзовое/коралловое/молочное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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