Конструктор "Экскаватор" 2в1 196 деталей в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700777
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
196 дет. для сборки, мини-фигурка, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х16х5
Вес, г.
350
Описание товара Конструктор "Экскаватор" 2в1 196 деталей в коробке
Для любителей строительной техники конструктор Sluban - отличная возможность собственными руками собрать реалистичный экскаватор. После сборки блочного конструктора получается модель экскаватора. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
196 дет. для сборки, мини-фигурка, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Для любителей строительной техники конструктор Sluban - отличная возможность собственными руками собрать реалистичный экскаватор. После сборки блочного конструктора получается модель экскаватора. Ребенок не только будет увлечен процессом сборки, но и сможет придумать множество игровых сюжетов с готовой моделью.
Конструктор "Экскаватор" 2в1 196 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Экскаватор" 2в1 196 деталей в коробке