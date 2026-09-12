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Конструктор "Розовая мечта.Художник" 184 детали в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Розовая мечта.Художник" 184 детали в коробке

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Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 1
Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 2
Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 3
Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 1
  • Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 2
  • Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 3
  • Конструктор &quot;Розовая мечта.Художник&quot; 184 детали в коробке - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700767
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
184 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х23х6
Вес, г.
290

Описание товара Конструктор "Розовая мечта.Художник" 184 детали в коробке

Мастерская художника из серии конструкторов Дневник счастья от компании Sluban станет прекрасным подарком для ребенка. В этом наборе вы найдете 184 детали, из которых можно собрать творческий уголок со всеми необходимыми принадлежностями для маленького живописца. В набор входят фигурки художника и его очаровательной модели. Конструктор поможет развить мелкую моторику ребенка, воображение и усидчивость.

Отзывы о товаре Конструктор "Розовая мечта.Художник" 184 детали в коробке




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Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
184 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
для девочек
Страна производитель
Китай
Описание
Мастерская художника из серии конструкторов Дневник счастья от компании Sluban станет прекрасным подарком для ребенка. В этом наборе вы найдете 184 детали, из которых можно собрать творческий уголок со всеми необходимыми принадлежностями для маленького живописца. В набор входят фигурки художника и его очаровательной модели. Конструктор поможет развить мелкую моторику ребенка, воображение и усидчивость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Розовая мечта.Художник" 184 детали в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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