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Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке

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Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 1
Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 2
Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 3
Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 4
Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 5
Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 1
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 2
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 3
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 4
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 5
  • Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700763
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х29х9
Вес, г.
250

Описание товара Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке

Кукла с набором одежды и аксессуарами Defa Lucy отличный набор для любой девочки.На кукле шикарный наряд. У нее роскошные длинные волосы, которые легко расчесываются. А сколько прекрасных причесок и образов можно создатьx!Коктейльные платья, модные комплекты ожерелья в наборе есть все для собственного модного показа! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла с набором одежды и аксессуарами Defa Lucy отличный набор для любой девочки.На кукле шикарный наряд. У нее роскошные длинные волосы, которые легко расчесываются. А сколько прекрасных причесок и образов можно создатьx!Коктейльные платья, модные комплекты ожерелья в наборе есть все для собственного модного показа! Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукла 29 см с аксессуарами:сумка,сережки,ожерелье,цепочки с кулонами) 2 вида в ассортименте в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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