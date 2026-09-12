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Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое

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Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 1
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 2
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 3
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 4
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 5
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 6
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 7
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 8
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 9
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 10
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 11
Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 1
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 2
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 3
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 4
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 5
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 6
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 7
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 8
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 9
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 10
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 11
  • Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700760
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х9
Вес, г.
230

Описание товара Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое

Куколка в нарядном пышном платье станет лучшей подружкой для маленькой модницы! Роскошные длинные волосы куколки легко расчёсывать, можно создавать красивые причёски и делать её образ стильным и неповторимым. Одежду и туфельки легко снять и надеть. Лицо детально проработано. С куколкой можно устроить показ модной одежды, пойти на прогулку, в гости, путешествовать и, конечно, весело играть, делая все девчачьи дела вместе! Игра с куклой позволяет строить сюжетно-ролевые линии Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла 29 см 4 вида в ассортименте в коробке платье синее/голубое/бирюзовое/оливковое




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
29
Комплектация
кукла, одежда, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Куколка в нарядном пышном платье станет лучшей подружкой для маленькой модницы! Роскошные длинные волосы куколки легко расчёсывать, можно создавать красивые причёски и делать её образ стильным и неповторимым. Одежду и туфельки легко снять и надеть. Лицо детально проработано. С куколкой можно устроить показ модной одежды, пойти на прогулку, в гости, путешествовать и, конечно, весело играть, делая все девчачьи дела вместе! Игра с куклой позволяет строить сюжетно-ролевые линии Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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