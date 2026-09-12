Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
92.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700679
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Описание товара Стойка со штангой KUPO CT-20MKB MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM
Стойка со штангой KUPO CT-20MKB MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM черного цвета с основанием черепаха, оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Черепаха означает специальный тип конструкции основания стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования. Стойка оснащена запатентованной системой блокировки с подпружиненным кольцом, которое снимает блокировку с ножек, позволяя гравитации выполнять всю работу за вас.
Стойка со штангой KUPO CT-20MKB MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM черного цвета с основанием черепаха, оснащена уникальной инновационной подпружиненной системой фиксации, которая позволяет раскладывать и складывать ножки стойки менее чем за две секунды! Черепаха означает специальный тип конструкции основания стойки, в которой центральную колонну можно отсоединить для удобства транспортировки, а основание может быть использовано с переходником для низкого расположения оборудования. Стойка оснащена запатентованной системой блокировки с подпружиненным кольцом, которое снимает блокировку с ножек, позволяя гравитации выполнять всю работу за вас.
Стойка со штангой KUPO CT-20MKB MASTER C-STAND TURTLE BASE GRIP ARM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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