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Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM

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Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 1
Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 2
Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 3
Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
112
  • Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 1
  • Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 2
  • Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 3
  • Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700677
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.57х0.08
Вес, кг.
10.3

Описание товара Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM

Стойка KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности.

Отзывы о товаре Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
112
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM имеет две подпружиненные раздвижные ножки, которые устанавливаются в фиксированных положениях, а третья ножка регулируется по высоте путем ослабления ручки-фиксатора и перемещается вверх/вниз по колонне. Это позволяет поднять одну ножку стойки выше остальных, чтобы выровнять стойку на наклонной или неровной поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка со штангой KUPO CS-30MKB MASTER C-STAND GRIP ARM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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