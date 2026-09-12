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Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией

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Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700648
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х10х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией

Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией — это прочная и надежная опора для осветительного оборудования, выполненная из алюминия с черным анодированным покрытием. Благодаря воздушной амортизации можно безопасно регулировать высоту стойки без риска резкого опускания осветительного прибора.

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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
105
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией — это прочная и надежная опора для осветительного оборудования, выполненная из алюминия с черным анодированным покрытием. Благодаря воздушной амортизации можно безопасно регулировать высоту стойки без риска резкого опускания осветительного прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка KUPO 023AC MIDI PRO STAND с воздушной амортизацией - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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