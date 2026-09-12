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Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами

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Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 5
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 4
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 5
  • Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700633
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
многоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
120x68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х21х21
Вес, кг.
3.3

Описание товара Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами

Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC — это быстроскладной глубокий световой модификатор, который предназначен для установки на осветительные приборы импульсного и постоянного света. Он создает мягкое рассеянное освещение без резких теней и бликов.

Отзывы о товаре Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC параболический с сотами




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Софтбокс
Форма
многоугольная
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
120x68
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 HC — это быстроскладной глубокий световой модификатор, который предназначен для установки на осветительные приборы импульсного и постоянного света. Он создает мягкое рассеянное освещение без резких теней и бликов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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