Конвертер AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV с масштабированием
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700602
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы
Габариты
125.5x104x24.5 мм
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
465
Описание товара Конвертер AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV с масштабированием
Конвертер AVMATRIX SC1120 3G-SDI – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы
Габариты
125.5x104x24.5 мм
Конвертер AVMATRIX SC1120 3G-SDI – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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