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Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный

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Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 1
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 2
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 3
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 4
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 5
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 6
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 7
Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 1
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 2
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 3
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 4
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 5
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 6
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 7
  • Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700522
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Характеристики

Бренд
Coolfort
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
60х57х15
Вес, кг.
5.39

Описание товара Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный

Максимальная производительность напольного вентилятора Coolfort CF-2030 - 6,6 куб. м/час. Он оснащен винтом диаметром 30 см с семью лопастями из пластика и защитной сеткой. Потребляемая мощность - 50 Вт. Длина шнура - 1,8 м. Тип управления - электронный, с сенсорной панелью, дополненной подсветкой. Доступны три уровня скорости и таймер выключения, который настраивается на срок до трех часов. В комплекте идет пульт ДУ.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Coolfort
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Максимальная производительность напольного вентилятора Coolfort CF-2030 - 6,6 куб. м/час. Он оснащен винтом диаметром 30 см с семью лопастями из пластика и защитной сеткой. Потребляемая мощность - 50 Вт. Длина шнура - 1,8 м. Тип управления - электронный, с сенсорной панелью, дополненной подсветкой. Доступны три уровня скорости и таймер выключения, который настраивается на срок до трех часов. В комплекте идет пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Coolfort CF-2030 50Вт скоростей:3 ПДУ белый/черный - стоимость товара 10290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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