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Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный

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Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный - фото 1
Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы настольные
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2
Количество скоростей
1
Диаметр лопастей, см
10.4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный - фото 1
  • Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700516
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2
Количество скоростей
1
Диаметр лопастей, см
10.4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
14
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х15
Вес, г.
325

Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный

Настольный вентилятор Centek CT-5040 – модель от известного производителя бытовой техники. Вы получите в свое распоряжение исключительно компактное устройство, которое поможет вам создать комфортные условия работы в жаркую погоду. Вентилятор не требует подключения к электрической сети: модель, потребляющая лишь 2.5 Вт, рассчитана на питание от USB. Вентилятор Centek CT-5040 оснащен лопастями, диаметр которых равен 130 мм. Основной цвет модели – черный. В этот цвет, в частности, окрашена защитная решетка. Вентилятор базируется на компактной подставке. Габаритные размеры вентилятора – 145x140x85 мм. Вы наверняка сможете установить устройство, не нарушив привычную компоновку рабочего пространства. Характеристики: Мощность 2.5 Вт, USB Подключение , Диаметр решетки 14 см

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5040 2.5Вт скоростей:1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
красный, черный
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2
Количество скоростей
1
Диаметр лопастей, см
10.4
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
14
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный вентилятор Centek CT-5040 – модель от известного производителя бытовой техники. Вы получите в свое распоряжение исключительно компактное устройство, которое поможет вам создать комфортные условия работы в жаркую погоду. Вентилятор не требует подключения к электрической сети: модель, потребляющая лишь 2.5 Вт, рассчитана на питание от USB. Вентилятор Centek CT-5040 оснащен лопастями, диаметр которых равен 130 мм. Основной цвет модели – черный. В этот цвет, в частности, окрашена защитная решетка. Вентилятор базируется на компактной подставке. Габаритные размеры вентилятора – 145x140x85 мм. Вы наверняка сможете установить устройство, не нарушив привычную компоновку рабочего пространства. Характеристики: Мощность 2.5 Вт, USB Подключение , Диаметр решетки 14 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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