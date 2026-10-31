Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние, 700502
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%3 240 руб. 3 600 руб.
В наличии
Код товара: 700502
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 240 руб. -10%
3 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: 2 пластинки, постер
Спецификация:
- Бренд: Warner Music
- Тип товара: Виниловая пластинка
- Barcode: [0093624738619]
- Исполнитель: Red Hot Chili Peppers
- Альбом (сингл): CALIFORNICATION
- Тип издания: 12 дюймов винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Причина уценки
вскрыта, мелкие царапины на виниле, витринный образец
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: 2 пластинки, постер
Спецификация:
- Бренд: Warner Music
- Тип товара: Виниловая пластинка
- Barcode: [0093624738619]
- Исполнитель: Red Hot Chili Peppers
- Альбом (сингл): CALIFORNICATION
- Тип издания: 12 дюймов винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Уцененный товар Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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