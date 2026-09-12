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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700469
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Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZSPCAU) Silver
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 9300+ и 12 ГБ оперативной памяти. Модель подойдет для видеомонтажа, 3D-моделирования, работы с ИИ-программами. Экран диагональю 12.4” с разрешением 2800?1752 с частотой кадров 120 Гц плавно воспроизводит анимацию и видео, обеспечивает естественные движения персонажей в игре. Модель вмещает до 512 ГБ данных. Вы можете увеличить внутреннюю память до 1.5 ТБ с помощью карты microSD. Стилус позволяет рисовать, создавать рукописные заметки, подписывать и редактировать файлы.
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ можно подключить к Wi-Fi для выхода в интернет. По Bluetooth производится синхронизация со смартфоном, ПК, беспроводной гарнитурой, колонкой, другими аксессуарами. В модели есть основная и фронтальная камеры. Главная снимает фото в разрешении 13/8 МП и видео 3840?2160 с частотой 30 кадр/сек. Автофокус сам определяет важный объект в кадре и фокусируется на нем. Это позволяет получать четкие кадры без ручных настроек. Металлический корпус устойчив к износу и царапинам. 4 динамика проигрывают объемный стереозвук. АКБ 10900 мАч обеспечивает до 10-15 часов автономной работы.
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 9300+ и 12 ГБ оперативной памяти. Модель подойдет для видеомонтажа, 3D-моделирования, работы с ИИ-программами. Экран диагональю 12.4” с разрешением 2800?1752 с частотой кадров 120 Гц плавно воспроизводит анимацию и видео, обеспечивает естественные движения персонажей в игре. Модель вмещает до 512 ГБ данных. Вы можете увеличить внутреннюю память до 1.5 ТБ с помощью карты microSD. Стилус позволяет рисовать, создавать рукописные заметки, подписывать и редактировать файлы.
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi 512 ГБ можно подключить к Wi-Fi для выхода в интернет. По Bluetooth производится синхронизация со смартфоном, ПК, беспроводной гарнитурой, колонкой, другими аксессуарами. В модели есть основная и фронтальная камеры. Главная снимает фото в разрешении 13/8 МП и видео 3840?2160 с частотой 30 кадр/сек. Автофокус сам определяет важный объект в кадре и фокусируется на нем. Это позволяет получать четкие кадры без ручных настроек. Металлический корпус устойчив к износу и царапинам. 4 динамика проигрывают объемный стереозвук. АКБ 10900 мАч обеспечивает до 10-15 часов автономной работы.
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZSPCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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