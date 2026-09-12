Top.Mail.Ru
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700454
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X826BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4 х 185.4 х 5.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey

Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, обладающее впечатляющими характеристиками, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 512 Гб встроенной памяти и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет предоставляет достаточно пространства для хранения ваших файлов и обеспечивает плавную многозадачность. С большим 12,4-дюймовым экраном вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, а его алюминиевый корпус не только придает устройству современный и стильный вид, но и гарантирует надежную защиту. Аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечит продолжительное время работы без частой подзарядки, а благодаря USB Type-C зарядка станет быстрой и удобной. Работая на базе операционной системы Android, планшет обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций. Фронтальная камера 12 МП позволит вам создать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. С частотой процессора 3,4 ГГц устройство обладает высокой производительностью, что делает его отличным выбором для требовательных пользователей. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС гарантирует точное и надежное позиционирование. Планшет защищен по классу IP68, что свидетельствует о его стойкости к пыли и влаге, делая его надежным спутником даже в экстремальных условиях. Серый цвет устройства подчеркивает его элегантность и современный стиль. Это устройство станет надежным партнером в вашем повседневном использовании, сочетая в себе производительность, стиль и передовые технологии.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X826BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4 х 185.4 х 5.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, обладающее впечатляющими характеристиками, которое идеально подойдет для работы, учебы и развлечений. Оснащенный 512 Гб встроенной памяти и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет предоставляет достаточно пространства для хранения ваших файлов и обеспечивает плавную многозадачность. С большим 12,4-дюймовым экраном вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, а его алюминиевый корпус не только придает устройству современный и стильный вид, но и гарантирует надежную защиту. Аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечит продолжительное время работы без частой подзарядки, а благодаря USB Type-C зарядка станет быстрой и удобной. Работая на базе операционной системы Android, планшет обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и функций. Фронтальная камера 12 МП позволит вам создать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. С частотой процессора 3,4 ГГц устройство обладает высокой производительностью, что делает его отличным выбором для требовательных пользователей. Поддержка систем навигации BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС гарантирует точное и надежное позиционирование. Планшет защищен по классу IP68, что свидетельствует о его стойкости к пыли и влаге, делая его надежным спутником даже в экстремальных условиях. Серый цвет устройства подчеркивает его элегантность и современный стиль. Это устройство станет надежным партнером в вашем повседневном использовании, сочетая в себе производительность, стиль и передовые технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZAPCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...