Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black
Apple iPad Pro (7th Gen) сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления . И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец, Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, Игровые
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