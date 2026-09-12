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Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black

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Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 1
Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 2
Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 3
Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 4
Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 5
Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Pro 2024 11
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
9
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 1
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 2
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 3
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 4
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 5
  • Планшет Apple iPad Pro 2024 11&quot; (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700450
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
MVV83HN/A
Линейка
Apple iPad Pro 2024 11
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7x5.3x177.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.59

Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black

Apple iPad Pro (7th Gen) сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления . И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец, Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
MVV83HN/A
Линейка
Apple iPad Pro 2024 11
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad Pro 2024, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2420x1668
Операционная система
iOS
Процессор
Apple M4
Развернуть
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
249.7x5.3x177.5
Страна производитель
Китай
Описание
Apple iPad Pro (7th Gen) сочетает в себе потрясающую мощность и невероятно тонкий, легкий и портативный дизайн. Расширьте границы возможностей iPad с помощью сверхпортативной 11-дюймовой модели. В дисплее Ultra Retina XDR реализована революционная тандемная технология OLED. Чрезвычайная яркость, невероятно точный контраст и передовые технологии, такие как ProMotion и True Tone, обеспечивают потрясающие визуальные впечатления . И вы можете использовать эталонный режим для рабочих процессов с точной цветопередачей. Операционная система iPadOS 17 создана для того, чтобы вы могли легко и эффективно делать все, что вам нравится, от первого прикосновения до последних штрихов. Используйте несколько приложений одновременно, пишите в любом текстовом поле и быстро и эффективно перемещайтесь, используя только палец, Снимайте, редактируйте и делитесь всем на одном устройстве с помощью профессиональной системы камер со сканером LiDAR, микрофонами студийного качества и четырьмя динамиками. Снимайте видео в формате 4K ProRes, совершайте видеозвонки с помощью горизонтальной фронтальной камеры и сканируйте документы значительно лучше, улучшенные искусственным интеллектом.
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Доставка
Отзывы


Планшет Apple iPad Pro 2024 11" (M4) 256Gb Wi-Fi (MVV83HN/A) Space Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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