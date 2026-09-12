Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWC3ZP/A) Space Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700434
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12
Габариты (ВxГxШ), мм
247.6x6.1x178.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х1
Вес, г.
462
Описание товара Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWC3ZP/A) Space Gray
Обновленный iPad Air. Великолепный дисплей Liquid Retina. Супермощный благодаря чипу Apple M2. Целый день работы без подзарядки. Фронтальная камера в ландшафтном режиме. Доступен в четырёх великолепных цветах. Экран 11-дюймов с великолепным дисплеем Liquid Retina
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Apple iPad Air 2024 11
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
iOS
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12
Габариты (ВxГxШ), мм
247.6x6.1x178.5
Страна производитель
Китай
Обновленный iPad Air. Великолепный дисплей Liquid Retina. Супермощный благодаря чипу Apple M2. Целый день работы без подзарядки. Фронтальная камера в ландшафтном режиме. Доступен в четырёх великолепных цветах. Экран 11-дюймов с великолепным дисплеем Liquid Retina
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб, Игровые
Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWC3ZP/A) Space Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Apple iPad Air 2024 11" 128Gb Wi-Fi (MUWC3ZP/A) Space Gray